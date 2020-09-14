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Bingöl’de metruk yapı yıkıldı

BİNGÖL BELEDİYESİ, UYUŞTURUCU MESKENİ HALİNE GELEN METRUK YAPIYI YIKTI.

BİNGÖL 14.09.2020, 12:41
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Bingöl’de metruk yapı yıkıldı

Bingöl’da zaman zaman uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edilen metruk yapı yıkıldı.

Merkeze bağlı Mirzan Mahallesi’nde bulunan metruk binada zaman zaman uyuşturucu kullanıldığının vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri çalışma yaptı.Metruk yapıda yapılan inceleme sonrası yıkım kararı verildi. Ardından ekipler devreye girerek binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Bingöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda yasal çerçevede incelemeler yapılarak, yıkım çalışmasının altyapısı hazırlanıyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce oluşturulan yıkım ekibi ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerekli önlemleri aldıktan sonra metruk yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Metruk yapılar yıkıldıkça hem uyuşturucu madde kullanımının önüne geçiliyor hem de görüntü kirliliği engelleniyor. Gerek ekiplerimizce gerçekleştirilen kontrollerde tespit edilen yapılar, gerekse vatandaşlarımızca yapılan şikayetler doğrultusunda tespit edilen metruk yapıların yıkımına devam edilecektir" denildi.

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