Bingöl’de maske dağıtımı

Bingöl Valiliği, e-devlet üzerinden talepte bulunan 9 bin 250 kişiye maske dağıtımı yapıldığını, taleplerin yerine getirilmeye devam ettiğini bildirdi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de valilik koordinesinde çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımı eczane haricinde, e-devlet üzerinden de talebi olan vatandaşlara teslim ediliyor. Bugüne kadar kentte e-devlet üzerinden talep edilen 9 bin 250 adet maskenin vatandaşlara teslim edildiği bildirildi.