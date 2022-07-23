Bingöl’de LGS tercih süreci ve sonuç değerlendirme toplantısı yapıldı

Bingöl’de İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel Başkanlığında LGS tercih süreci ve sonuç değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, idarecilerle LGS sonuçları ile ilgili il genelinde ve okulların özelinde oluşan sonuçlara ilişkin bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Eğitim öğretim yılı başında belirlenen eğitim stratejileri doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda okullarda alınan sonuçların irdelendiği ve tercih süreci hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan İl Müdürü Halil Yücel, "Öğrencilerimizin sınav hazırlık süreçlerini olduğu kadar tercih süreçlerini de büyük bir özen ile yürütmeliyiz. Gerek mahalli yerleşme ile gerekse de sınavla öğrenci alan okullarımıza yapılacak yerleştirmelerde; öğrencilerimizin ilgi yetenek ve kabiliyetlerini dikkate almalıyız. Bu süreçte okul yöneticilerimiz ile birlikte okullarımızda görev yapan tüm rehber öğretmenlerimiz ve Rehberlik Araştırma Merkezi müdürlüğümüz öğrenci ve velilerimizin yanında olacaklar. Aynı zamanda ortaokulu müdürlerimize bilgilendirme toplantıları velilerimize yönelik seminerlerimiz olacaktır” dedi.

Yücel, bu sene yürütülen çalışmaların önümüzdeki yılın planlanmasına adına önemli bir ölçüt olduğunu ifade etti.

İl Müdürü Yücel, gösterdikleri gayretler ve çalışmalardan ötürü idarecilere teşekkür etti.