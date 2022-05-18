Bingöl’de kürekler şampiyonluk için çekildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde okullar arasında yapılan rafting yarışmasında kürekler şampiyonluk için çekildi.

Genç Kaymakamlığı ve belediyenin destekleriyle Murat Nehri’nin daha fazla değerlendirilmesi ve nehir sporlarına ev sahipliği yapması için bir yıl önce Eğitmen Arif Kaya öncülüğünde başlatılan Rafting sporu her geçen yaygınlaşıyor. Rafting sporunun ilçe halkı tarafından çok sevilmesi ve bu spora her geçen artan ilginin olması nedeniyle ilçe tarihinde de ilk defa yarışmalar düzenlendi. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmalara vatandaşlarda yoğun ilgi gösterirken 5 takım birinci olmak için zorlu Murat Nehri parkurunda mücadele etti. Yarışmada, birinciliği Genç İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinciliği Genç Anadolu Lisesi, üçüncülüğü ise Şehit Mehmet Koçdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde etti.