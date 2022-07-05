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Bingöl’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ve hijyenik ortamlarda alarak, kesebilmeleri için kurban satış ve kesim noktalarını belirlendi.

BİNGÖL 05.07.2022, 12:19
Bingöl’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ve hijyenik ortamlarda alarak, kesebilmeleri için kurban satış ve kesim noktalarını belirlendi.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz mahalle aralarında çevreyi kirletecek ve rahatsız edecek şekilde gelişigüzel kurbanlık satışı ve kesimlerine izin verilmeyecektir. Kurban satışları çevre yolu üzerinde bulunan canlı hayvan pazarında gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımız kurban kesimlerini, belirlenen kurban kesim yerlerinde dini usullere göre, sağlıklı ve hijyenik şekilde gerçekleştirebilirler. Kurban Bayramı’nı sorunsuz olarak geçirebilmeleri için başta zabıta, temizlik, İtfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekiplerimiz olmak üzere tüm belediye olarak Kurban Bayramı süresince hizmet verilecektir. Vatandaşlarımız Kurban Bayramı süresince ALO 155 nolu telefon hattından belediyemize ulaşabilirler" denildi.

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