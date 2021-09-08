Bingöl’de kuraklık sonrası sondaj vuruldu, kuyular faaliyete alındı

Bingöl Belediyesi çalışmalarına start verdiği 5 sondaj kuyusundan 4’ünü tamamlayarak faaliyete aldı. Kuraklık sonrası mahallelerde azalan kaynaklara takviye yapılırken, yeşil alanlar da sulanıyor.

Bingöl Belediyesi son yılların en kurak döneminin yaşandığı kentte, içme suyu hatlarına takviye yapmak ve yeşil alanların sulanmasında kullanılmak üzere 5 mahallede çalışmalarına start verdiği sondaj kuyularından 4’ünü tamamlayarak faaliyete aldı. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de şiddetli kuraklık etkili olduğu ve buna bağlı olarak su seviyelerinde ciddi oranda azalmaların yaşandığını bildiren Bingöl Belediyesi, içme suyu ihtiyacına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Kentte yaşanan kuraklık etkisini azaltmak, vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılayan hatlara takviye için 612 bin TL yatırım tutarıyla açtığımız 5 sondaj kuyusundan 4’ünde çalışmalar tamamlandı" denildi

Tasarruf çağrısı

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yağışların yüzde 75 oranında azaldığı anımsatılan açıklamada, vatandaşlara tasarruf çağrısı yapıldı. Küresel ısınmayla birlikte kentteki su seviyesinin kritik sınırın altına düştüğü vurgulanan açıklamada, “Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de yağışların olmaması kuraklık sorununu beraber getiriyor. Son yılların en kurak dönemini yaşadığımız bu günlerde halkımızın su tasarrufu konusunda özen göstermesi, bilinçsizce tüketimin önüne geçilmesi gelecekte yaşanacak su kıtlığının önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Her damlanın çok kıymetli olduğunu unutmamalı ve birçok klasik tasarruflu kullanımı sağlayacak yöntemlerin uygulanması yararlı olacaktır” ifadelerine yer verildi.