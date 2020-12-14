Bingöl’de köylere soba dağıtımı yapıldı

Bingöl’de merkeze bağlı köylerde yüzde 80 hibeli kuzineli soba dağıtımı yapıldı.

Orman İşletme İl Müdürlüğü’nce Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında merkeze bağlı Kardeşler, Kuşburnu, Gökçeli ve Ağaçeli köylerinde hibeli soba dağıtımı yapıldığı bildirdi. Yüzde 80’i hibe şeklinde toplamda 122 sobanın ailelere ulaştırıldığı aktarıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Orman İşletme Müdürlüğümüzce Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapsamında Kardeşler, Kuşburnu, Gökçeli ve Ağaçeli köylerine yüzde 80 hibeli olarak 122 adet kuzineli soba dağıtımı yapılmıştır. Dağıtılan kuzineli sobalar daha az yakacak madde ile daha çok verim vermekte olup köylünün oduna karşı ihtiyacını azaltıp ormanlara verilen tahribatı da düşürmektedir” denildi.