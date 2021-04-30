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Bingöl’de kısıtlama sessizliği
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının gündüzünde kent sessizliğe büründü.
BİNGÖL 30.04.2021, 12:28
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Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının gündüzünde kent sessizliğe büründü.
Korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00’e kadar uygulanacak olan "tam kapanma’ dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Her ilde olduğu gibi Bingöl’de de kısıtlama sürecinin başlamasıyla beraber kentin işlek caddelerinde geceden itibaren sessizlik başladı. Kısıtlamanın gündüzünde de muaf olan vatandaşlar ve esnaf işyerine giderken, kolluk kuvvetlerince kentin birçok bölgesinde de kontrol noktaları kuruldu.Sürekli uygulamaların yapıldığı kentte, şuana kadar her hangi bir olumsuzluk yaşanmadığı aktarıldı.Kısıtlamada herkesin sabırlı olması gerektiğini belirten esnaflar, herkes kurallara uymasını isteyerek, vakaları düşürüp iki bayramı bir arada yaşanması önerisinde bulundu.