Bingöl’de kış lastiği denetimi

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar çıkışında otobüslerin lastiklerini kontrol etti. Otobüslerdeki lastiklerin 4 milimetre diş derinliğinde olup olmadığını ölçen ekipler, sürücüleri konuyla ilgili bilgilendirdi. Uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, emniyet kemeri denetimi de gerçekleştirdi.