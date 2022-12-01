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Bingöl’de kış lastiği denetimi
Bingöl’de şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasının ardından trafik ekipleri denetim yaptı.
BİNGÖL 01.12.2022, 13:06 01.12.2022, 13:17
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar çıkışında otobüslerin lastiklerini kontrol etti. Otobüslerdeki lastiklerin 4 milimetre diş derinliğinde olup olmadığını ölçen ekipler, sürücüleri konuyla ilgili bilgilendirdi. Uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, emniyet kemeri denetimi de gerçekleştirdi.