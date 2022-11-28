Bingöl’de kanalizasyon çalışmaları sürüyor

Bingöl’de İl Özel İdaresi koordinesinde başlanılan kanalizasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği koordinesinde sezon başında başlatılan altyapı kanalizasyon tesisi çalışmaları, hız kesmeden sürüyor.

Bir sezonda 40’a yakın köyde kanalizasyon çalışması yaparak rekor kıran ekipler, soğuk havalara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin mesai gözetmeksizin emek verdiğini belirten Genel Sekreter Enes Üçgül, iki köyde daha çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Üçgül, “Genç ilçemize bağlı Doğanevler ve Elmagünü köylerimizin altyapı kanalizasyon tesisi yapımı çalışmalarına başladık. Hayırlı olsun” dedi.