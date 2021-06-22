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Bingöl’de kan bağışı kampanyası

Bingöl’de kan bağışı kampanyasına Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’de katılarak çağrıda bulundu.

BİNGÖL 22.06.2021, 19:31
Bingöl’de kan bağışı kampanyası

Bingöl’de kan bağışı kampanyasına Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’de katılarak çağrıda bulundu.

Türk Kızılay’ı birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de kan bağışı kampanyası düzenledi. Bu kapsamda 19 Haziran’da merkez Genç caddesine kurulan kan bağış tırının 30 Haziran’a kadar kentte olacağı aktarıldı.

Kampanya farkındalık oluşturmak adına Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de kan bağışında bulundu.

Kan bağışının önemine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Güney, her bağışın hayat kurtarmada önemli olduğunu vurguladı.

Güney, vatandaşlara kan bağışı konusunda da çağrı yaptı.
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