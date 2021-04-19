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Bingöl’de kamyon devrildi, sürücü hafif yaralandı

Bingöl’de kamyon devrildi, sürücü hafif yaralandı.

BİNGÖL 19.04.2021, 15:19
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Bingöl’de kamyon devrildi, sürücü hafif yaralandı

Bingöl’de kamyon devrildi, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Boncukgöze köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bülent K. idaresindeki 34 CFP 807 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.
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