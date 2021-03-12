Bingöl’de kaçakçılıkla mücadele, 86 adet telefon ele geçirildi

Bingöl polisinin gümrük kaçakçılığı ile ilgili yaptığı çalışmada piyasa değeri 225 bin TL olan 86 adet cep telefonu ele geçirildi, 14 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada: “Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gümrük kaçağı cep telefonlarının ele geçirilmesi ve kamu zararının engellenmesi amacıyla 5 ay süren çalışmalar sonucunda 11.03.2021 tarihinde Bingöl ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 6 işyeri ve 3 ikamette yapılan aramalarda 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 3 adet imei klonlama işleminde kullanılan box cihazı ve 2 adet bilgisayar ele geçirilmiş, olaylarla ilişkili 6 şahıs gözaltına alınarak adli işlemler sonucunda serbest bırakılmıştır. Yürütülen dosya kapsamında piyasa değeri yaklaşık 225.000 TL olan 86 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiş ve toplamda 14 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapılmıştır” denildi.