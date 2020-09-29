Bingöl’de kaçak su tüketimine 197 bin TL ceza
BİNGÖL BELEDİYESİ BİSKİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KAÇAK SU KULLANANLARA GÖZ AÇTIRMIYOR. ÜÇ AYLIK ÇALIŞMA PERİYODUNDA KAÇAK KULLANIM YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 185 KİŞİYE 197 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESEN EKİPLER, 292 KAYIT DIŞI SAYACI DA KAYIT ALTINA ALDI.
Bingöl’de son 3 ayda kaçak su kullanımı yaptığı tespit edilen 185 kişiye 197 bin TL idari para cezası kesildi.
Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (BİSKİ) kaçak önleme ekipleri, usulsüz su kullanımına yönelik kapsamlı çalışma yaptı. Kaçak su ile mücadele eden ekipler, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında il genelinde 185 usulsüz kullanım tespit etti. Kaçak bağlantıları tutanak altına alan ekipler, toplam 197 bin TL idari para cezası kesti. İçme suyunda kayıp kaçakları sıkı denetim altına alan ekiplerin çalışmasında 292 kayıt dışı abonenin de tespit edildiği bildirildi.
Belediye Basın ve Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada," Ekiplerimiz gelen ihbarlar başta olmak üzere, rutin denetimler ve kontrollerle kaçak su kullanan aboneleri tespit ederek gerekli işlemleri yapıyor. Kaçak su kullananların aslında ücretini zamanında ödeyen duyarlı abonelerin hakkını da gasp ettiği bir gerçektir. BİSKİ ekiplerimiz kaçak su ile mücadelesi tüm mahallelerde kapsamlı bir şekilde devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızdan kayıp kaçaklara sessiz kalmamalarını bekliyoruz” denildi.
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0