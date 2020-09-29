Bingöl’de kaçak su tüketimine 197 bin TL ceza

Bingöl’de son 3 ayda kaçak su kullanımı yaptığı tespit edilen 185 kişiye 197 bin TL idari para cezası kesildi.

Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (BİSKİ) kaçak önleme ekipleri, usulsüz su kullanımına yönelik kapsamlı çalışma yaptı. Kaçak su ile mücadele eden ekipler, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında il genelinde 185 usulsüz kullanım tespit etti. Kaçak bağlantıları tutanak altına alan ekipler, toplam 197 bin TL idari para cezası kesti. İçme suyunda kayıp kaçakları sıkı denetim altına alan ekiplerin çalışmasında 292 kayıt dışı abonenin de tespit edildiği bildirildi.

Belediye Basın ve Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada," Ekiplerimiz gelen ihbarlar başta olmak üzere, rutin denetimler ve kontrollerle kaçak su kullanan aboneleri tespit ederek gerekli işlemleri yapıyor. Kaçak su kullananların aslında ücretini zamanında ödeyen duyarlı abonelerin hakkını da gasp ettiği bir gerçektir. BİSKİ ekiplerimiz kaçak su ile mücadelesi tüm mahallelerde kapsamlı bir şekilde devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızdan kayıp kaçaklara sessiz kalmamalarını bekliyoruz” denildi.