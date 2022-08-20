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Bingöl’de jandarmadan ‘’Kadına El Kal-Ka-Maz’’ çalışması

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, 500 erkek vatandaşa ‘’Kadına El Kal-Ka-Maz’’ mottolu eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

BİNGÖL 20.08.2022, 14:27
Bingöl’de jandarmadan ‘’Kadına El Kal-Ka-Maz’’ çalışması

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, 500 erkek vatandaşa ‘’Kadına El Kal-Ka-Maz’’ mottolu eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Genç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki bir madencilik şirketinde çalışan 500 erkek vatandaşa ‘’Kadına El Kal-Ka-Maz’’ mottolu eğitim, erken yaşta evliliğin sakıncaları, kadına ve çocuğa şiddetin sonuçları konusunda eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

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