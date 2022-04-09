Bingöl’de jandarma, Polis Haftası nedeniyle Emniyet Müdürüyle bir araya geldi

Bingöl İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve beraberindekiler, Polis Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat’ı ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Bingöl İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan Şahin ve İl Jandarma Komutanlığı çalışanları, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat’ ı ziyaret etti. Kentin emniyet ve asayişinin sağlanması noktasında omuz omuza görev yapan iki kurum çalışanları ziyaret esnasında sohbet etti.

Kendilerine yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, mutlu olduklarını ifade ederek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan Şahin’e teşekkür etti.