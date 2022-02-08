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Bingöl’de jandarma okul servislerini denetledi
Bingöl’de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi, sürücüler trafikteki davranışlar konusunda bilgilendirildi.
BİNGÖL 08.02.2022, 15:54
Bingöl’de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi, sürücüler trafikteki davranışlar konusunda bilgilendirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak maksadıyla il genelinde okul servis araçlarına yönelik denetleme gerçekleştirdi. Okul servis araçları, kontrol noktasında tek tek durdurularak sürücüsünün trafikteki davranışları denetlenirken, bilgilendirme de yapıldı. Denetimlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.