Bingöl’de jandarma, öğretmenlerin gününü kutladı

İl Jandarma Komutanlığı personeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bingöl’ün merkez ilçesinde bulunan Yolçatı Köyü İlkokulunda eğitim veren öğretmenler ile Halk Eğitim Merkezindeki öğretmenleri ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğretmenlerle sohbet eden jandarma personeli, özel gün nedeniyle öğretmenlere karanfil hediye etti. Ayrıca okulda öğrenim gören öğrencilere de çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.