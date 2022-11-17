Bingöl’de jandarma 8 şüpheliyi yakaladı

Bingöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Bingöl İl J.K.lığı unsurlarınca, Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında Ekim 2022 ayı içerisinde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticaretine yönelik yapılan operasyonlar neticesinde; çok miktarda Esrar maddesi ile Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Meydana gelen olaylara ilişkin faillerin tespitine yönelik olay yerinde detaylı yapılan çalışmalar sonucunda delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz, eser ve emarenin titizlikle muhafaza edilmesi sağlanmış olup, incelenmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderilmesi sağlanmıştır. Ele geçirilen bulgular üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; 2 ’Kasten Öldürmeye Teşebbüs’, 1 ’Kasten Yaralama ve Tehdit’, 1 ’Mala Zarar Verme’, 2 ’Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma’, 2 ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ve Yasa Dışı Kenevir Ekimi’ olayına ilişkin failler tespit edilerek gerekli adli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevkleri sağlanmıştır” denildi.