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Bingöl’de jandarma 2 bin 670 vatandaşa KADES’i tanıttı
Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı personelleri, 2 bin 670 vatandaşa KADES uygulamasını tanıttı.
BİNGÖL 23.11.2022, 10:35 23.11.2022, 10:41
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından, yol kontrol noktalarında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, KADES uygulamasını tanıttı.
2 bin 150 erkek ve 520 kadın olmak üzere toplamda 2 bin 670 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Jandarma, söz konusu faaliyetin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.