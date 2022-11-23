Bingöl’de jandarma 2 bin 670 vatandaşa KADES’i tanıttı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından, yol kontrol noktalarında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, KADES uygulamasını tanıttı.

2 bin 150 erkek ve 520 kadın olmak üzere toplamda 2 bin 670 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Jandarma, söz konusu faaliyetin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.