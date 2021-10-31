Bingöl’de iş yerlerine ’Kadına Şiddete Dur’ stickerları

Bingöl’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelince kentteki iş yerlerine ’Bu İşyeri Kadına Şiddete Dur Diyor!’ yazılı stickerlar yapıştırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde "Bingöl Kardeşlik Yılı" etkinlikleri kapsamında çalışma yapıldı. İl müdürlüğüne bağlı ekipler çarşı ve mahallelerdeki iş yerlerini gezerek hem esnafı bilgilendirdi hem de iş yerlerine ’Bu İşyeri Kadına Şiddete Dur Diyor!’ yazılı stickerlar yapıştırdı. İşletmecilere olası bir kadına şiddet durumunda ne yapılması gerektiği konusunda bilgiler veren personel, KADES uygulamasını da tanıttı. Merkez Kültür Caddesi’nde iş yerlerini gezen ekipler, çalışmayı periyodik olarak devam ettireceklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli Psikolog Sinem Ceren Mehmetoğlu, esnafları ziyaret ederek stickerları yapıştırdıklarını belirtti. Mehmetoğlu, “Kardeşlik yılı kapsamında esnaflarımızı ziyaret ederek ‘Bu İşyeri Kadına Şiddete Dur Diyor!’ stickerları yapıştırıyoruz. Esnaflarımızı şiddet durumunda neler yapmaları gerektiği, nelere başvurmaları gerektiği hakkında bilgilendiriyoruz. Özellikle erkek çalışanların çoğunlukta olduğu esnafları ziyaret ediyoruz. Herhangi bir şiddet durumunda 112’yi arayabilir veya KADES uygulamasında tek bir butonla en yakın kolluk kuvvetlerine çok kısa sürede ulaşılabilir. Kadına yönelik şiddet verilerine baktığımız zaman Bingöl ilimiz Türkiye ortalamasının altında. Bu konuda ilimizin şiddetle mücadelede başarılı olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Kadına şiddete karşı olduğunu belirten esnaflardan Orhan Ertuğrul, “Biz kadına şiddete karşıyız. Kadına yapılan her türlü şiddete karşıyız. Kadınlar bizler için çok değerlidirler. Olası bir şiddet durumunda müdahale ederim, gücüm yetmese bile şiddeti ortadan kaldırmak için elimden geleni yaparım” dedi.