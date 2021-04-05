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Bingöl’de ipe takılan güvercin kurtarıldı

Bingöl’de bir inşaatın çatı katında ipe takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BİNGÖL 05.04.2021, 14:19
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Bingöl’de ipe takılan güvercin kurtarıldı

Bingöl’de bir inşaatın çatı katında ipe takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Genç ilçesine bağlı Kültür Mahallesi Siteler Caddesi’nde 6 katlı bir inşaatın çatı kısmında yaşandı. Çatı katında güvercinin ipe takıldığını gören vatandaşlar ilçe belediyesi İtfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye giden ekipler, inşaatın çatısına çıkarak, güvercini kurtarmak için uzun süre mücadele verdi. Ucunda kanca takılı çubuk yardımıyla, ekipler güvercini takılı olduğu yerden kurtardı.
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