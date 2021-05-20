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Bingöl’de iki araç çarpıştı, sürücülerden biri yaralandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

BİNGÖL 20.05.2021, 09:41
Bingöl’de iki araç çarpıştı, sürücülerden biri yaralandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova-Erzurum Karayolu Kanitaht Mahallesi hastane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat B. idaresindeki 02 AS 323 araç ile Yiğit Ş. yönetimindeki 25 APP 930 plakalı araç hastane mevkiinde çarpıştı.Kazada Fırat B. yaralanırken, diğer araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı, ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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