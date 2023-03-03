Bingöl’de husumetli aileler barıştırıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde Kabadayı ve İnan aileleri arasında husumet barışla sona erdi.

Genç merkeze bağlı Yazıkonağı köyünde yaşayan Kabadayı ve İnan ailesi üyeleri arasında 2017 yılından bu yana süren husumet, barışla son buldu. İlçede düzenlenen barış yemeğine Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, parti temsilcileri, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı. Barış yemeğinde iki aile mensupları el sıkıştı ve dualar eşliğinde Kuran’ı Kerim’in altından geçerek barış sözü verdi.

Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, “Bugün gerçekten de çok önemli bir gündem için toplanmış bulunmaktayız. İnsan bazen nefsine yenik düşüp yanlışlıklar yapabiliyor. Yaratılışımız gereği de Yüce Allah’ın bizlere verdiği bir özellik olan tövbe kapısına sığınmamız bizler için en hayırlısı olandır. Bu anlamda bu barışın sağlanmasında başından sonuna kadar kimler emek vermişse Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.