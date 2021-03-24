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Bingöl’de heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

Bingöl’de iki ilçe arasında meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

BİNGÖL 24.03.2021, 14:05
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Bingöl’de heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

Bingöl’de iki ilçe arasında meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Heyelan, Karlıova- Yedisu İlçesi Kızılçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle oluşan heyelan, yolu trafiğe kapattı. Heyelanı fark eden sürücüler durumu Karayolları ekiplerine bildirdi.Ekipler, bölgede yaklaşık 2 saatlik çalışma yaptı. Yapılan çalışma ile yol tekrardan ulaşıma açıldı.
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