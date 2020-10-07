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Bingöl’de hasta, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi
BİNGÖL’DE TEDAVİ GÖREN 31 YAŞINDAKİ HASTA, SOLUNUM YETMEZLİĞİ ÇEKİNCE AMBULANS UÇAKLA ANKARA ŞEHİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİ.
BİNGÖL 07.10.2020, 15:30
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Bingöl’de tedavi gören 31 yaşındaki solunum yetmezliği çeken hasta ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.
Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Şiyar Güneş (31), solunum yetmezliği çekmeye başladı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans uçak,talep edildi. Hastaneden havalimanına getirilen Güneş, gelen ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 31 yaşındaki hastamız, yoğun bakım ünitesinde tedavi ihtiyacı gelişmesi üzerine ambulans uçak ile Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi” denildi.
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