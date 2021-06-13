Bingöl’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Bingöl’de haklarında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) unsurlarınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bingöl İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet PKK/KCK/YPG/YDG-H ‘suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis bulunan 2 şahıs, 8 Haziran 2021 tarihinde Bingöl ili Merkezi ilçesinde JASAT unsurlarınca icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.