Bingöl’de hafızlığı tamamlayan 89 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi

Bingöl’de İl Müftülüğü’ne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 37’si erkek, 57’si kız olmak üzere 89 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

İl Müftülüğü’ne bağlı Kur’an kurslarında hafızlığını tamamlayan öğrenciler için icazet merasimi düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde düzenlenen hafızlık icazet merasimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Kur-an’ı Kerim tilaveti okundu. Merasim, sinevizyon gösterimi, yapılan

dualar ve Vali Kadir Ekinci’nin hafız öğrencilere hediyelerini vermesinin ardından sona erdi.

Vali Ekinci yaptığı konuşmada, “İlimiz genelindeki Kur’an kurslarında yetişen 89 kardeşimiz daha bugün hafızlık kervanına katılıyor. Öncelikle kendilerini tebrik

ediyor, vahyin son halkası olan Kur’an-ı Kerim’e ömür boyu hizmet etmelerini yüce Mevladan niyaz ediyorum. Hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçenleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, nazil olmaya başladığı andan itibaren önce Peygamber Efendimizin, ardından sahabenin,

sonrasında ise kuşaktan kuşağa hafızların gönlüne nakşedilmiş, hafızalarda saklanmış ve korunmuş olarak günümüze intikal etmiştir" dedi.

Zorlu bir sürecin ardından icazet aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Meral Çiçek, “Bugün burada icazetimizi almak için toplandık. Elhamdülillah almakta nasip oldu. Zorlu bir süreçti ama çok şükür ki başardık. Sürecin başından sonuna kadar yanımızda olup bizlere destek veren ailelerimiz ve hocalarıma çok teşekkür

ediyorum. Çok güzel bir gün oldu ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim isteyen herkese nasip eder inşallah” şeklinde konuştu.

Hafız olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Muhammed Emin Coşkun ise, “Kur’an kursunda eğitimimi tamamladım. 2 yıllık zorlu bir sürecin ardından elhamdülillah hafızlığımı tamamlayıp bugün itibarıyla icazetimizi aldık. Hafızlık kolay bir şey değil, emek ve ciddiyet isteyen bir serüvendir. Çok şükür ki bizler başardık ve bunun için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Programa Vali Kadir Ekinci, Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, İl Müftüsü Mustafa Topal, kurum müdürleri, hafızlığını tamamlayan öğrenciler ile aileleri ve vatandaşlar katıldı.