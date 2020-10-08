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Bingöl’de gezici kütüphane EBA destek noktası oldu
BİNGÖL KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ GEZİCİ KÜTÜPHANE, EBA’YA BAĞLANMADA SORUN YAŞAYAN KÖYLERDE HİZMET VERMEYE BAŞLADI.
BİNGÖL 08.10.2020, 13:47
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Bingöl’de bulunan gezici kütüphane EBA destek noktası olarak hazırlandı, köylerde hizmet vermeye başladı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki Gezici Kütüphane, EBA’ya bağlanmada sorun yaşayan öğrenciler için EBA destek noktasına dönüştürüldü. Dönüşümü sağlanan gezici kütüphane köylerdeki okullara giderek bahçelerde öğretmenlerin gözetiminde öğrencilere hizmet vermeye başladı.Bilgisayarla EBA’ya bağlantı sağlanarak eğitimlerini alan öğrenciler ayrıca gezici kütüphane içinde bulunan istedikleri kitapları da almalarına fırsat tanınıyor.
Gezici kütüphanenin şimdiye kadar yaklaşık 10 köye giderek hizmet verdiği aktarıldı.
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