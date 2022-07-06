Bingöl’de genç için doğa gezisi düzenlendi

Bingöl’de üniversite sınavına giren ve KPSS’ye girecek olan gençler içim doğa gezisi düzenlendi.

Genç ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde, ilçedeki Çotla Yaylası’na doğa gezisi yapıldı. İlçe müdürlüğünün 2022 yılı eylem planı çerçevesinde gerçekleşen doğa gezisinde, üniversite sınavına giren ve KPSS’ye girecek olan gençler dolu dolu bir gün geçirdi. Çotla yaylasında gençler, yayla ortamında halay çekerek stres attı.

İlçe müdürlüğü, eylem planı çerçevesinde benzer çalışmaların devam edeceğini de bildirdi.