banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Dolar ne kadar? Euro kaç lira?
Fatih Portakal'dan ilginç paylaşım!
Fatih Portakal'dan ilginç paylaşım!
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı

Bingöl’de fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi

Bingöl’ün Genç ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

BİNGÖL 24.03.2021, 12:16
2
Bingöl’de fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi

Bingöl’ün Genç ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji’nin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış Bingöl genelinde etkili oldu. Kent merkezinde yağış nedeniyle su taşkınları oluşurken de Genç ilçesinde de rüzgar ve fırtına maddi hasara yol açtı. Fırtına nedeniyle ilçede bazı binaların çatıları sökülerek yola fırladı. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı meydana gelmezken, maddi hasar oluştu.

Fırtına nedeniyle bazı ağaçlarda devrildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu