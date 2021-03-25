Bingöl’de fırtına arıcı kulübelerine zarar verdi

Bingöl’de etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına arıcı kulübelerine zarar verdi.

Kentte önceki günden itibaren başlayan kuvvetli yağış ve rüzgar zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor. Önceki gün sel ve su taşkınlarının oluştuğu kentte dünde kuvvetli rüzgar, bazı evlerin çatısını uçurmuştu. İlçeye bağlı Çaytepe köyünde arıcılık ile uğraşan Ömer Yılmaz’ın arılar için yaptığı barakalar da şiddetli rüzgar nedeniyle parçalandı.

Fırtınadan sonra barakaların olduğu bölgeye giden arıcı Yılmaz, barakaların çatılarının söküldüğü ve eşyaların etrafta olduğunu gördü. Arıcı Yılmaz, fırtına nedeniyle barakaların kullanılmaz hale geldiğini ve maddi hasarın fazla olduğu aktararak, yetkililerden destek istedi.