Bingöl’de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi

Bingöl’de İl Ticaret Müdürlüğü koordinesinde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda İl Ticaret Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve Bingöl Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı ekipleri kent merkezinde denetim gerçekleştirdi. Başta zincir marketler olmak üzere denetime çıkan ekipler, temel gıda ürünlerini tek tek inceledi. Kent merkezinde 12 kişiden oluşan 2 ekip, hem fiyatları kontrol etti hem de stokçuluk denetimi gerçekleştirdi.

İl Ticaret Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen denetimlerin süreceği öğrenildi.