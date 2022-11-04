Bingöl’de en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi

Bingöl’de düzenlenen yarışmada en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri verildi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Halk Kütüphanesi tarafından kitap okuma yarışması düzenlendi. Etkinlikte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde en çok kitap okuyan öğrenciler belirlendi. En çok kitap okuyan öğrencileri makamında ağırlayan ilçe kaymakamı Tufan Bağır Gilan, hem sohbet etti hem de taleplerini dinledi.

Daha sonra öğrencilere hediyelerini takdim eden Gilan, kendilerine başarılar diledi.