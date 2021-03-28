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Bingöl’de Down Sendromlular sahne aldı

Bingöl Solhan’da Down Sendromu farkındalık etkinliği düzenlendi.

BİNGÖL 28.03.2021, 17:21
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Bingöl’de Down Sendromlular sahne aldı

Bingöl Solhan’da Down Sendromu farkındalık etkinliği düzenlendi.

Solhan Sosyal Hizmet Merkezi ile özel bir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğiyle, genetik farklılıkların daha çok tanınması, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla program düzenlendi.Programa Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı,ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı. Program, rehabilitasyon merkezi öğrencileri erik dalı,rap, şirinler, ponponlar adlı gösterilerini sundu. Gösteriler beğeni ile izlenip ayakta alkışlandı.

Programda Sosyal Hizmet Uzmanı Rumeysa Öğüt, Down Sendromunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğuna değindi.
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