banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
MSB'den “Can Azerbaycan” klibi
MSB'den “Can Azerbaycan” klibi
Cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor
Cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor
Destek paketi turizm hisselerini coşturdu
Destek paketi turizm hisselerini coşturdu

Bingöl’de doğaseverler 2 bin rakımda kamp yaptı

BİNGÖL’DE DOĞA SPORLARI TUTKUNLARI, 2 BİN RAKIMLI HESAREK DAĞINDA KAMP ATARAK ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ YAPTI.

BİNGÖL 18.10.2020, 16:45
Bingöl’de doğaseverler 2 bin rakımda kamp yaptı

Bingöl’de doğa sporları tutkunları, 2 bin rakımlı Hesarek dağında kamp ve zirve yürüyüşü yaptı.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bingöl Dağcılık İl Temsilciliği tarafından “Hesarek Dağ Kampı” etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 25 kişilik bir grup, 2 gün boyunca 2 bin rakımlı dağda kamp yaparak doğanın tadını çıkardı. Etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.

Amaçlarının Bingöl’ün doğa güzelliklerini keşfetmek olduğunu belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Bingöl İl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar,

"Kampın ardından 2 bin 700 rakımlı bir tepeye yürüyüş gerçekleştirdik. Bizim bu kampları yapmamızdaki amaç, ilimizin doğal güzelliklerini keşfetmek, şehirden biraz da uzaklaşıp doğa ile iç içe barışık bir şekilde yaşamak. Biz, temsilcilik olarak bu etkinliklerimizi sık sık yapmayı planlıyoruz zaten. Geçmişten bugüne gidilmemiş, tırmanış yapılmamış, kamp yapılmamış alanlara gitmeyi hedefliyoruz. Hesarek dağlarında doğanın, kampın tadını çıkardık. Tüm vatandaşlar doğayla iç içe yaşayabilmeli, bütün yorgunluğu doğada atabilmelidir ve herkese tavsiye ediyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 18 Ekim 2020
İmsak 05:47
Güneş 07:12
Öğle 12:54
İkindi 15:55
Akşam 18:27
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Karagümrük 5 8
3. Antalyaspor 5 8
4. Fenerbahçe 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 4 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Başakşehir 5 4
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Balıkesirspor 4 6
11. Bandırmaspor 5 5
12. Akhisar Bld.Spor 4 4
13. Bursaspor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 5 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 5 10
3. Aston Villa 3 9
4. Leicester City 4 9
5. Arsenal 5 9
6. Chelsea 5 8
7. Tottenham 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Man City 4 7
10. Southampton 5 7
11. Newcastle 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. West Ham 4 6
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 5 4
17. Sheffield United 5 1
18. West Bromwich 4 1
19. Fulham 5 1
20. Burnley 3 0
Takımlar O P
1. Villarreal 6 11
2. Real Madrid 5 10
3. Getafe 5 10
4. Cádiz 6 10
5. Granada 5 10
6. Real Betis 5 9
7. Atletico Madrid 4 8
8. Real Sociedad 5 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Valencia 6 7
13. Athletic Bilbao 5 6
14. Eibar 6 5
15. Celta de Vigo 6 5
16. Huesca 5 4
17. Elche 3 4
18. Deportivo Alaves 5 4
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 5 2