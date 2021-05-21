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Bingöl’de doğa gezisi, 2900 rakımlı Sülbüs’e çıktılar

Bingöl’de doğa tutkunu bir grup öğretmen, 2900 rakımlı Sülbüs dağına tırmandı.

BİNGÖL 21.05.2021, 15:42
Bingöl’de doğa gezisi, 2900 rakımlı Sülbüs’e çıktılar

Bingöl’de doğa tutkunu bir grup öğretmen, 2900 rakımlı Sülbüs dağına tırmandı.

Bingöl’de doğa tutkunu bir grup öğretmen, Yayladere ilçesinde bulunan 2900 rakımlı Sülbüs dağına doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.Sülbüs dağının zirvesine 3 saatte ulaşan öğretmenler, zirvede bulunan karın da tadını doyasıya çıkardı.Dağ zirvesinde çay içerek, doğayla iç içe bir gün geçiren öğretmenler fotoğraflar çekerek o anları kaydetti.

Dağa yürüyüş gerçekleştiren öğretmenlerden Saim Çakar, Sülbüs dağının turizm açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, çeşitli doğa sporları için uygun olduğunu aktardı.
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