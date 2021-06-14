banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Sedat Peker'den ağız sözler: Namusun yok mu senin?
Sedat Peker'den ağız sözler: Namusun yok mu senin?
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Veyis Ateş’in savunması istendi!

Bingöl’de depremde şehit olan korucu kabri başında anıldı

Bingöl’de geçen yıl meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalarak şehit olan Güvenlik Korucusu Cengiz Pullu, mezarı başında anıldı.

BİNGÖL 14.06.2021, 16:59
Bingöl’de depremde şehit olan korucu kabri başında anıldı

Bingöl’de geçen yıl meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalarak şehit olan Güvenlik Korucusu Cengiz Pullu, mezarı başında anıldı.

14 Haziran 2020’de merkez üssü Karlıova olan 5,7 büyüklüğündeki depremin üzerinden 1 yıl geçti. Meydana gelen depremde enkaz altında kalarak şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu için anma töreni düzenlendi.

Törene Karlıova Kaymakamı Sedat Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Eray Çakır, Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkan Naim Tan, kurum müdürleri ve yakınları katıldı. Törende, şehit Pullu’nun kabri başında dua okundu, daha sonra kaymakam Özdemir ve beraberindekiler aile fertlerine sabır diledi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı az bulutlu
banner493