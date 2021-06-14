Bingöl’de depremde şehit olan korucu kabri başında anıldı

Bingöl’de geçen yıl meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalarak şehit olan Güvenlik Korucusu Cengiz Pullu, mezarı başında anıldı.

14 Haziran 2020’de merkez üssü Karlıova olan 5,7 büyüklüğündeki depremin üzerinden 1 yıl geçti. Meydana gelen depremde enkaz altında kalarak şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu için anma töreni düzenlendi.

Törene Karlıova Kaymakamı Sedat Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Eray Çakır, Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkan Naim Tan, kurum müdürleri ve yakınları katıldı. Törende, şehit Pullu’nun kabri başında dua okundu, daha sonra kaymakam Özdemir ve beraberindekiler aile fertlerine sabır diledi.