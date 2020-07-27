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Bingöl’de depo yangını
BİNGÖL’DE MERKEZE BAĞLI EMTAĞ KÖYÜNDEKİ DEPO YANDI, YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.
BİNGÖL 27.07.2020, 17:06
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Bingöl’de bir köydeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Olay, merkeze 17 kilometre uzaklıktaki Emtağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı köydeki vatandaşa ait deponun çatısında yangın çıktı. Yangını fark eden depo sahibi, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında odunların bir kısmının zarar gördüğü öğrenildi.
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