Bingöl’de Covid-19 denetimleri sürüyor
BİNGÖL’DE KENT GENELİNDE EVDE İZOLASYONDA OLAN KORANA VİRÜS (COVİD-19) HASTALARININ DENETİMLERİNİN SÜRDÜĞÜNÜ BİLDİRİLDİ
Bingöl’de kent genelinde evde izolasyonda olan Korana virüs (Covid-19) hastalarının denetimlerinin sürdüğünü bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid-19 tedbirleri kapsamında, evde karantina sürecini geçiren hastaların denetimleri sürüyor. Bu kapsamda karantina sürecinde olan vatandaşlar ekipler tarafından düzenli olarak evlerinde denetlenerek, gerekli uyarılar yapılıyor. Kurallara uymadığı tespit edilenlere ise cezai işlem uygulanıyor.
Ayrıca dün 89 ekip ve 516 personelle kent genelinde , 142 berber ve güzellik merkezi, 202 ticari taksi, bir pazar, bir AVM, 7 hamam, 2 nikah ve düğün salonu, 404 kahvehane, 277 lokanta, 15 spor merkezi, 233 cami, 20 konaklama, 34 park ile 11 lunapark, 59 internet kafe, 12 çay bahçesi, 14 halı saha, 2 bilardo salonu ve 2 ganyan bayiinin denetlendiği bildirildi.
Öteyandan 418 toplu taşıma aracının denetlendiği uygulamada, tedbirleri ihlal eden bir yolcuya 900 TL idari para cezasının kesildiği öğrenildi.
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