Bingöl’de çocuklar resim şenliğinde buluştu

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, resim şenliğinde buluşan öğrenciler doyasıya eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sosyal Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan çocukların okul dışı zamanlarını değerlendirmek, çocukları olumsuz dış etkenlerden korumak, akranları ile eşit fırsatlara kavuşabilmelerini sağlayabilmek için Okul Destek Projesi(ODES) hayata geçirildi. Proje çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Yüzen Adalar tabiat anıtında resim şenliği düzenlendi. Şenlikte çocuklar, resim öğretmenleri eşliğinde tuvallere resim çizerek voleybol ve badminton oynama imkanı buldu. Etkinlik, çocukların Gülbahar Barajı kıyısında dilek fenerlerinin gökyüzüne uçurmasıyla son buldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, “Okul Destek Projesi çerçevesinde olan çocuklarımızı Bingöl Yüzen Adalar Tabiat Anıtında resim tuvallere resim çizme, voleybol ve badminton oynama imkanı sunuldu. Bu etkinlikteki amacımız çocuklarımızın ufuklarının gelişmesi için doğal ve kültürel yerleri tanımalarıdır” dedi.

Düzenlenen şenliğe, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Solhan Belediye Bakanı Abdulhakim Yıldız, Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, öğretmenler ve ODES çerçevesinde hizmet alan çocuklar katıldı.