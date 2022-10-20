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Bingöl’de çıkan örtü yangını söndürüldü
Bingöl’ün Yayladere ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
BİNGÖL 20.10.2022, 10:05
Bingöl’ün Yayladere ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Yayladere ilçesi Güneşlik ve Bilekkaya köylerinin yol ayrımında çıktı. Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, yöre sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.