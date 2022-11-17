Bingöl’de çeşitli suçlardan yakalanan 47 şüpheli tutuklandı

Bingöl polisi, son 1 ay içinde yapmış olduğu çalışmalar çerçevesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 45 ve hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan 47 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kent genelinde aralıksız sürüyor. Bu çerçevede yapılan bir aylık çalışmada, hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 6 şahıs yakalanırken, bunlardan 2’si tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Meydana gelen olaylarda 1 adet altın yüzük, 1 adet kamyonet ele geçirilerek müracaatçılara teslim edildiği bildirildi. Yine aranması bulunan 96 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 45’inin tutuklandığı aktarıldı.

Ayrıca resmi ve Yunus ekipleri tarafından, kent merkezinin çeşitli bölgelerinde yapılan şok uygulamalarda ruhsatsız olan 1 adet tüfek, 10 adet tabanca ve bu silahlara ait 109 adet mermi ele geçirildi.