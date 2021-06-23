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Bingöl’de çatı yangını, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir evin çatısında yangın çıktı,söndürmeye çalışan kadın karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

BİNGÖL 23.06.2021, 22:42
Bingöl’de çatı yangını, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir evin çatısında yangın çıktı,söndürmeye çalışan kadın karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 102. Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Refik Sağlar’a ait olan evin çatısından biranda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden ev sakinleri yangına müdahale ederken, durumu da itfaiye ekiplerine bildirdi.Yangına müdahale eden Zekiye Sağlar, bu sırada karbonmonoksit gazından etkilendi.Ambulansla hastaneye kaldırılan Sağlar, tedavi altına alındıYangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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