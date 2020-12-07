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Bingöl’de çamaşır makinesi patladı, yangın çıktı

Bingöl’de elektrik tesisatından kaynaklı çamaşır makinesi patladı, çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

BİNGÖL 07.12.2020, 12:11
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Bingöl’de çamaşır makinesi patladı, yangın çıktı
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Bingöl’de elektrik tesisatından kaynaklı çamaşır makinesi patladı, çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Genç ilçesi Kültür Mahallesi’nde bir apartman dairesinde çıktı. Alınan bilgilere göre, Evde elektrik tesisatından kaynaklığı çamaşır makinesi patladı. Makinenin patlamasıyla evde yangın çıktı. İlk müdahaleyi yapan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Maddi hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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