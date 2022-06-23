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Fetullahçı Terör Örgütünün “Avukatlık mahrem imamlar” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında avukat, hukuk müşaviri
Fetullahçı Terör Örgütünün “Avukatlık mahrem sorumlular” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdü
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayan 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.
Bingöl’de biyoçeşitlilik çalışmaları sürüyor
Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince, Biyoçeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi devam ediyor.
BİNGÖL 23.06.2022, 12:55
Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince, Biyoçeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi devam ediyor.
Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Biyoçeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Kiğı ilçesine bağlı Yazgünü, Dallıca, Eskikavak, Adaklı ilçesine bağlı Hasanpaşa, Bağlarpınarı, merkeze bağlı Alatepe, Gökdere, Üçyaka, Genç ilçesine bağlı Döşekkaya ve Dikpınar köylerinde kayıt çalışmaları sürüyor.