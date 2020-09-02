Bingöl’de bir şüpheli uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalandı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde polis, bir şahsı bir miktar metamfetamin ve suikast silahı ile yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.A. tespit edildi. Düzenlenen baskınla şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise şahsın üzerinden bir miktar metamfetamin, 3 bin 695 TL ile suikast silahı olarak bilinen ruhsatsız SIG SAUER, 2 adet şarjör ve mermiler ele geçirdi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli uyuşturucu madde ticareti ve 6136 silahlı kanuna muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.