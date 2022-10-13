Bingöl’de bir köy ve mahalle taşkın riskinden korunacak

Bingöl’de imzalanan proje ile 200 dekar alan, bir mahalle ve köy taşkın riskinden korunacak.

Bingöl merkez Yenibaşlar Deresi ile Uzundere Çır Mahallesini kapsayan taşkın koruma inşaatı sözleşmesi DSİ 9. Bölge Müdürü Kenan Akyürek ile yüklenici firma arasında imzalandı. Sözleşmesi imzalanan inşaat çerçevesinde 650 metre kagir duvar, 71 adet brit, bin 965 metre taş tahkimatlı sedde, 1 adet menfez ve 2 adet üst geçit yapılacağı bildirildi. Yapılacak olan proje sayesinde 200 dekar tarım arazisi, 1 mahalle ve köyün taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale getirileceği aktarıldı.