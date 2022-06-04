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Bingöl’de başıboş pitbull, barınağa götürüldü

Bingöl merkezdeki ormanlık alan içinde bulunan başıboş pitbull cinsi köpek, belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

BİNGÖL 04.06.2022, 12:45
Bingöl’de başıboş pitbull, barınağa götürüldü

Bingöl merkezdeki ormanlık alan içinde bulunan başıboş pitbull cinsi köpek, belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

Merkez Mirzan Mahallesi Çamlık Bölgesi’ndeki ormanlık alanda başıboş pitbull cinsi köpeği fark eden vatandaşlar durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Bingöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Ormanlık alana giden ekipler, pitbull cinsi köpeği kontrollü bir şekilde alarak hayvan barınağına götürdü.

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