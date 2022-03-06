Bingöl’de av sezonu kapandı

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kent genelinde kara avcılığı sezonunun kapandığını açıkladı.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere yasal olarak kara avcılığı av sezonu içerisinde yapılabilmektedir. Av sezonu, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmektedir. 2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca av sezonu 06.03.2022 tarihi itibarıyla ülke genelinde kapanacaktır. Avın açılacağı ağustos ayına kadar avcılık faaliyetleri yasaktır. Avın kapanış tarihi itibarıyla av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamaktadır. Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması ve bu tür yasa dışı faaliyetlerde bulunanların Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüklerine, Orman İşletme Müdürlükleri, jandarma ve emniyet birimleri ve fahri av müfettişlerimize bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi açısından önem arz etmektedir. Av sezonu dışında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine muhalefet edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır” denildi.